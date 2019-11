WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 tsuerobert kropiwnicki Michał Wróblewski 1 godzinę temu oprac. Karolina Kołodziejczyk i inni ( 1 ) Wyrok TSUE ws. Polski. Robert Kropiwnicki z KO wskazuje na odpowiedzialność Andrzeja Dudy - To mądry wyrok - tak decyzję TSUE ws. Polski ocenia Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Według niego orzeczenie unijnego trybunału... Rozwiń Że to bardzo mądry wyrok bo trybun … Rozwiń Transkrypcja: Że to bardzo mądry wyrok bo trybunał Luksemburski uznał że jedna Sąd krajowy Pytający samodzielnie może ocenić będlewska Wysłałem podanych przez Trybunał Sprawiedliwości Luksemburg Czy Dyscyplinarne a spełnia warunki niezależności i niezawisłości sędziowskiej Nowa Krajowa Rada Sądownictwa spełnia Te same Gwarancje niezależności Sądownictwa Foto Sąd Myślę że ruch Nagórski to Sąd Najwyższy z najlepiej wszystkie niuanse prawa Krajowego Praktyki prawa krajowego bonato bardzo Zwraca uwagę Firma Lux Że również trzeba w Pod uwagę praktyk A działania Panda Stosowania przed A nie tylko ich treść Można mówić o porażce rządu w tym To tak Ten wyrok to na pewno jest dużo Porażka rządu w ogóle że on do niego do Tak A i to że a Najważniejszy sąd Unii Uznał że są poważne wątpliwości a nie zajął coprawda stanowiska na wprost tylko odess Do sądu najwyższego Ale powiedział że są duże wątpliwości Dał jakbym matryce wedle której są Powinien Standard Właśnie ale Czyja to jest porażka najdotkliwiej Jarosława Kaczyńskiego Zbigniewa Ziobro Mateusza morawieckiego Beaty Szydło albo Jak mam to Projekt był Andrzeja Dudę i niestety uważam że on powinien wziąć za to odpowiedzi Bo to on zło Kompromis Projekty A do powinien Do tego Nie przyzna Zbigniew Ziobro i większość parlamentarna to Podpisał Projekt przyszedłby od Andrzeja To politycy pis-u już wskazują że sumę wychodzi poza swoje kompetencje I że ten wyrok musi być zbadany przez trybula Co to co ile nie ma takiej w ogóle procedury to W ogóle Niedorzeczna próba obrony tej Swayze Przepisów doktora wprowadza Tutaj być może będą politycznie próbowali się posiłkować Trybunał Gorzowianin Nie ma takiej możliwości tak naprawdę teraz Sąd Najwyższy w ciągu najbliższych tygodni powinien zająć W sprawie stanowisko i