Wyrok TSUE w sprawie KRS. Jest gorący komentarz z rządu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nowelizacje ws. KRS, uniemożliwiające sędziom odwoływanie się od decyzji rady w procesie wyboru członków Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE. To kolejny już wyrok, w którym TSUE krytycznie odnosi się do reform w wymiarze sprawiedliwości. O komentarz do wyroku Wirtualna Polska poprosiła wiceministra sprawiedliwości Jacka Ozdobę. Polityk Solidarnej Polski uważa, że werdykt Trybunału oznacza, że Unia Europejska miesza się w kwestie wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, które są w gestii poszczególnych państw. - Nie widziałem zgody Polaków, by wymiar sprawiedliwości był centralnie sterowany przez Unię Europejską - powiedział między innymi polityk. - TSUE nie ma kompetencji do oceny sądownictwa w Polsce - dodał, zgadzając się z wcześniejszą wypowiedzią swojego partyjnego kolegi Sebastiana Kalety. Gość programu WP "Newsroom" stwierdził jednak, że nie jest zaskoczony decyzją unijnego trybunału.

