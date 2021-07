Wyrok TSUE. Prof. Genowefa Grabowska: "Polskę traktuje się jak dziecko specjalnej troski"

Na to trzeba spojrzeć chłodnym okiem. Nie przez pryzmat polityki, a bazując na faktach. Jeśli zestawimy przepisy obowiązujące w państwach Europy Zachodniej, w których władze desygnują kandydatów na sędziów, to zobaczymy, że w innych państwach jest dalece bardziej niż w Polsce posunięty wpływ polityków na obsadę sądów. Przykład: kto jest dziś przewodniczącym Trybunału Federalnego w Karlsruhe? Niedawny polityk, który prosto z parlamentu niemieckiego, z fotela wiceprzewodniczącego, przeszedł do trybunału. I nikomu to nie przeszkadza. A Polskę traktuje się jak dziecko specjalnej troski. Komisja Europejska bardzo protekcjonalnie, patronacko podchodzi do naszego kraju. I nie słucha racji polskiego rządu. Pewnie dlatego, że mamy w Polsce wewnętrzny spór polityczny, a KE stoi po jednej ze stron tego sporu. Trudno zatem mówić o rzetelnej ocenie Komisji Europejskiej dotyczącej polskiego systemu sądownictwa.