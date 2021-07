Ziobro o wyroku TSUE: Nie będzie zgody Polski na segregowanie państw

Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. TSUE

Z kolei we środę, Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie wniosku, jaki przed rokiem złożyła do niego Izba Dyscyplinarna SN. Członkowie IDSN poprosili o "ocenę zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o UE oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE w zakresie zobowiązania państwa członkowskiego przez TSUE do wykonania środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej".