Wyrok TSUE. Prof. Ewa Łętowska: kroczymy w stronę Polexitu

- Uważam, że w tej satysfakcji niektórych osób z wyroku TSUE jest nieumiejętność czytania wyroków - stwierdziła prof. Ewa Łętowska. Prawniczka oceniła, że standardy w polskim systemie sprawiedliwości "rozjeżdżają się" z tymi w Europie.

- W tym wyroku w pkt. 121-125 wyraźnie powiedziano, że to, na co zwracał premier, jest błędnym pojmowaniem problemu . TSUE wskazał, jak rozumieć prawo europejskie, a nie krajowe. To wymaga takich okoliczności jak niezawisły sąd, niezawiśli sędziowie - przyznała w rozmowie z TVN24 prof. Ewa Łętowska. Dodała, że dużą zaletą orzeczenia unijnego trybunału jest stwierdzenie, że "nie jeden przepis, a cały mechanizm czy też sekwencja może łamać prawo".

Była rzeczniczka praw obywatelskich przyznała także, że wywołano kosmiczny chaos w polskiej sferze prawnej. - Wywołało go złe obchodzenie się z podziałem władz. A wyrok TSUE tylko to potwierdził. To niesie dla nas wielkie zagrożenie (...), bo punkt po punkcie, krok po kroku oddalamy się od Europy. To krok w stronę Polexitu - mówiła prof. Łętowska