PiS zgłasza kandydatów na sędziów TK. Prof. Ewa Łętowska: odmawiam komentarza

- Odmawiam komentowania z powodu notoriów, czyli okoliczności i powodów doskonale wszystkim znanych - przyznaje w rozmowie z WP prof. Ewa Łętowska. Wybór kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego skomentowali za to byli prezesi tego organu.

Suchej nitki na kandydatach PiS nie zostawił były prezes TK Andrzej Rzepliński. - To jest kompletna destrukcja sądownictwa polskiego. To kolejny, może śmiertelny cios, zadany rządom prawa - przyznał profesor w rozmowie z TVN24. Prawnik nie ukrywał, że informacja o nominatach PiS do TK "spadła na niego jak grom z jasnego nieba". - To będzie zamach stanu, my Polacy się z tego nie pozbieramy. Może rozwiążmy do cholery ten Trybunał? Przecież co możemy jeszcze zrobić? Jak dalej możemy się tak ośmieszać siebie samych? - dodał Rzepliński.