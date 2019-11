Trybunał Konstytucyjny. Andrzej Rzepliński ocenia kandydatury PiS

- To jest kompletna destrukcja sądownictwa polskiego. To kolejny, może śmiertelny cios, zadany rządom prawa - przyznał prof. Andrzej Rzepliński. Były prezes TK przyznał wprost, że Polska "idzie prostą drogą do państwa mafijnego".



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prof. Andrzej Rzepliński (były prezes Trybunału Konstytucyjnego) (East News, Fot: Stanislaw Kowalczuk/East News)

- Sędzia konstytucyjny ma wykazywać się nie tylko wiedzą prawniczą. Taka osoba musi być także człowiekiem nieskazitelnym - mówił w rozmowie z TVN24 prof. Rzepliński. Były prezes TK dodał, że nie kwestionuje wiedzy prawniczej 3 kandydatów PiS na sędziów do Izby. - Ale zdarzało się w historii tak, że najzdolniejsi prawnicy byli gotowi do najgorszych rzeczy - dodał.

Prawnik dopytywany o "polityczne nadanie kandydatów" stwierdził, że do podobnej sytuacji doszło w ubiegającej kadencji Sejmu. - Przecież sędzia Przyczółkowski z ławy poselskiej został wybrany w przyspieszonym trybie do TK. I zrobił to Sejm - mówił Rzepliński. - Jako sędzia, prawnik się sprawdził. Ale co do Piotrowicza i Pawłowicz nie ma żadnej nadziei. A Chojna-Duch skłamała podczas posiedzenia komisji ds. VAT - dodał.

Profesor nie ukrywał, że informacja o nominatach PiS do TK "spadła na niego jak grom z jasnego nieba". - To będzie zamach stanu, my Polacy się z tego nie pozbieramy. Może rozwiążmy do cholery ten Trybunał? Przecież co możemy jeszcze zrobić? Jak dalej możemy się tak ośmieszać siebie samych? - dodał Rzepliński.

Koalicja z Gowinem przeciwko PiS? Kidawa-Błońska komentuje

Trybunał Konstytucyjny. Kandydaci PiS zgłoszeni

Informację o kandydatach PiS do TK przekazał w poniedziałek Ryszard Terlecki. - W piątek klub PiS zgłosił kandydatury na sędziów TK: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch - poinformował szef klubu PiS. - To są osoby bardzo kompetentne, doświadczone i zasłużone dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Z pewnym zdziwieniem patrzymy na to, że opozycja nikogo nie zgłosiła na sędziów TK – widocznie nie mają takich osób - dodał wicemarszałek Sejmu.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm bezwzględną większością głosów. Prezesa TK wybiera się na 6 lat - od grudnia 2016 prezesem Trybunału jest Julia Przyłębska.

3 grudnia upływa kadencja 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl