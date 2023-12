Wyprzedził radiowóz na skrzyżowaniu. Policjanci nie mieli litości

Brawurową jazdę zakończył mandatem i utratą uprawnień. Nieoznakowany radiowóz policji w trakcie nocnego patrolu w Inowrocławiu został wyprzedzony na skrzyżowaniu na obwodnicy, co zarejestrowała kamera przedniego wideorejestratora. Funkcjonariusze z KPP w Inowrocławiu udostępnili nagranie, na którym dochodzi do zabronionego manewru i widać na nim, że kierujący pojazdem marki Citoren zaczyna wyprzedzanie jeszcze w dozwolonym miejscu, jednak po chwili przekracza linię ciągłą, a następnie wyprzedzając radiowóz i kolejne auto robi to już na skrzyżowaniu. Taki obrót spraw zmusił policjantów do zatrzymania kierowcy i ukarania go mandatem w wysokości tysiąca złotych i 10 pkt. karnych. Z racji na zgromadzenie wcześniej 18 pkt. karnych, kierowca stracił uprawnienia i będzie musiał przystąpić do odpłatnego egzaminu ze znajomości przepisów ruchu w celu usunięcia części zgromadzonych punktów. "43-letni mężczyzna jechał wieczorem obwodnicą Inowrocławia i podjął decyzję o nieprawidłowym wyprzedzaniu na skrzyżowaniu. Jego manewr zarejestrowali policjanci wydziału ruchu drogowego z Inowrocławia i zatrzymali kierowcę do kontroli. Został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych i 10 punktami. Łącznie ma ich teraz 28" - przekazała policja w oświadczeniu.