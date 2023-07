Wyprawka szkolna 2023. Pierwsze sklepy przedstawiły promocje

Chociaż największe zainteresowanie klientów artykułami szkolnymi przypada zazwyczaj w sierpniu, pierwsze sklepy już teraz przygotowują się do akcji, związanych z powrotem dzieci do szkół. Swoją ofertę przedstawiła m.in. francuska sieć sklepów Auchan, która w gazetce promocyjnej, obowiązującej od 20 do 27 lipca objęła promocją podstawowe artykuły biurowe i piśmiennicze. Z oferty oznaczonej jako "Najtańsza wyprawka szkolna" wynika, że podstawowe artykuły piśmiennicze rodzice będą mogli nabyć już w okolicach 20 groszy (w przypadku ołówków i długopisów). Cena standardowych, 16-kartkowych zeszytów w miękkiej oprawie zaczyna się natomiast od 60 groszy.