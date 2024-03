Wypłynęła rozmowa Kaczyńskiego. Ozdoba komentuje

W mediach mówi się o prawdopodobnym rozpadzie Zjednoczonej Prawicy. Krążą plotki, że Mateusz Morawiecki chce założyć nową partię. W Wirtualnej Polsce Michał Wróblewski opisywał kulisy narady PiS. Z ustaleń wynika, że sam Kaczyński ma się zastanawiać, co zrobić z Suwerenną Polską. Poseł SP Jacek Ozdoba zapytany w programie "Tłit" o te doniesienia, zdementował je całkowicie. - Nie, nie rozpadnie się. To jest tak, jak ten koniec PiS, ileż można (…). Bzdury kompletne - powiedział Ozdoba. Zapytany o potencjalną nową partię Morawieckiego, powiedział, że do niego nikt nie dzwonił. - Ja nie wierzę w to, że dzisiaj premier chce rozbijać cokolwiek, bo moim zdaniem to jest podkręcanie atmosfery - stwierdził gość programu. Zwrócił uwagę także na to, że jako Suwerenna Polska "nie są zwolennikami niszczenia tego, co przynosiło wielokrotnie sukces". - Chciałbym, żeby każdy był tak lojalny i żeby tak właśnie trwał cały ten klub - dodał Ozdoba.