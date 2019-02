Wypłynęła rozmowa wicedyrektora z rezydentem. Mamy oświadczenie szpitala

Internauci mogą dowiedzieć się, jak wyglądała rozmowa w gabinecie wicedyrektora bydgoskiego szpitala. Został do niego wezwany rezydent, który doniósł, że w placówce zarządzono za mało rąk do pracy. I to się nie spodobało. Padły wulgaryzmy i groźby. Teraz szpital odniósł się do sprawy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Stenogram rozmowy jest dostępny w internecie (Agencja Gazeta, Fot: Arkadiusz Wojtasiewicz)

Opisywana przez nas sprawa ma ciąg dalszy. Po tym, jak do sieci trafiło nagranie rozmowy między Zbigniewem Sobociński, wicedyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, a Bartoszem Fiałkiem, rezydentem i przewodniczącym bydgoskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, placówka wydała oświadczenie.

Przypomnijmy, że podczas rozmowy wicedyrektor groził rezydentowi zwolnieniem i używał przy tym wulgarnych słów. Z kolei rozmowa mężczyzn była spowodowana tym, że rezydent zaalarmował, że jeden dyżurny na odział i na SOR to zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Z przesłanego do redakcji WP dokumentu dowiadujemy się, że wicedyrektor szpitala "wycofał się z zapowiedzi działań sugerowanych w toku poprzedniej rozmowy i kilkukrotnie wyraźnie przeprosił pana przewodniczącego za emocjonalne zachowanie, jego treść i formę. Przeprosiny zostały przyjęte przez lek. med. Bartosza Fiałka, który zażądał jednak dodatkowo przeprosin w formie pisemnej". Takich się jednak na razie nie doczekał. Dyrekcja szpitala również nie zamierza przekazać ich "na papierze".

"Z uwagi na fakt, iż twierdzenia i oświadczenia, które stały się katalizatorem dalszych zdarzeń nastąpiły w formie ustnej i miały miejsce w obecności jedynie lek. med. Bartosza Fiałka, dyrekcja szpitala uznała za odpowiednie i stosowne wyrażenie przeprosin w tożsamych formie i okolicznościach" - czytamy w oświadczeniu.

"Nieadekwatne zachowanie rezydenta"

Szpital tłumaczy, że zarządzenie - lekarze z poszczególnych klinik mieli zajmować się pacjentami przywożonymi na SOR - było wynikiem rozwiązania umów przez kierownika i zastępcę kierownika Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej. I przyznaje, że przez "brak natychmiastowo dostępnych specjalistów pojawiła się sytuacja kryzysowa stwarzająca realne zagrożenie braku personelu koniecznego do zapewnienia należytego działania OKMR i bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom". Dodaje jednak, że kadry uzupełniono i tym samym zarządzenie przestało obowiązywać. Co więcej, od początku było wiadomo, że to rozwiązanie tymczasowe.

Z oświadczenia dowiadujemy się też, że kontrole PiS nie potwierdziły zarzutów Fiałka. Dyrekcja uważa, że przewodniczący związku zawodowego w Bydgoszczy powinien wcześniej ją pisemnie powiadomić.

Dyrekcja szpitala zaznacza, ze "nie neguje i nie deprecjonuje" formy i treści rozmowy przeprowadzonej przez wicedyrektora. Uważa jednocześnie, że "działania podejmowane przez lek. med. pana Bartosza Fiałka w związku z zarządzeniem, ich skala oraz zakres, są nieadekwatne do ewentualnych wątpliwości".

"Mogą one naruszać uzasadniony interes szpitala i nie uwzględniają ich przesłanki – zapewnienia koniecznego bezpieczeństwa pacjentom. Tym też można wyjaśnić, choć oczywiście nie tłumaczyć, wzburzenie dyrektora Sobocińskiego w toku, budzącej kontrowersje, rozmowy" - podkreśla dyrekcja.

Ocenia, że "konflikt został zażegnany", ale dalsze działania Fiałka, "których motywy pozostają dla szpitala nieznane, powodują całkowicie zbędną eskalację i nagłośnienie konfliktu".

Treść kontrowersyjnej rozmowy

Sobociński powiedział rezydentowi, że "pomyliła mu się rola w szpitalu", bo to nie on nim zarządza. Z kolei Fiałek zaznaczył, że jako przewodniczący związku zawodowego ma obowiązek zgłaszać możliwe nieprawidłowości. Według Sobocińskiego, rezydent ma jedynie obowiązek się uczyć.

"Dyrektora szpitala obowiązkiem jest zabezpieczyć ciągłość diagnostyczno-leczniczą pacjentów. (…) I pana g...o to interesuje, jakimi sposobami to robi. (…) Ja bardzo chętnie pana pożegnam z tego szpitala z jednego prostego punktu. (…) Dezorganizacja pracy szpitala. Brak odpowiedzialności za losy pacjentów. (…) Pan się wpi...ala nie w to, co potrzeba. Ja się zastanowię (…) jak panu ulżyć w specjalizacji. (...) Ja sobie nie życzę, żeby taki człowiek pracował w tym szpitalu. (...) Ja pana z paragrafu po prostu wyrzucę. (...) Ja się zastanowię, jak cię zwolnić" - brzmi fragment rozmowy.

Zanim szpital wydał oświadczenie, Fiałek w rozmowie z WP przyznał, że jest mu przykro, że nie było wcześniejszej reakcji placówki. Jak dodał, wicedyrektor powiedział do niego: "Jak poczuł się pan urażony, to mogę przeprosić". Nie była to jednak deklaracja pisemna, dlatego rezydent podjął kroki formalno-prawne. W środę zeznaje przed Okręgowym Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.