Wypadł z ronda i uderzył w sklep. Wszystko nagrały kamery

Spadł pierwszy śnieg w Polsce, a co za tym idzie warunki na drogach zrobiły się trudne. Przekonał się o tym kierowca opla z Żor na Śląsku, który nocną porą wypadł z ronda i uderzył w witrynę pobliskiego sklepu. Kamera monitoringu nagrała moment wypadku. Tamtego wieczoru mocno padał śnieg, a na drodze leżało sporo śniegu. Kierujący osobówką zbyt szybko chciał przejechać przez skrzyżowanie, przez co stracił panowanie nad pojazdem i swoją jazdę zakończył w sklepie. Według policji mężczyzna był trzeźwy. Za to, co zrobił otrzymał jednak potężny mandat. "Zapomniał o tym 33-letni kierowca, który dzisiejszej nocy około 1.30 wraz z pasażerką przejechał na wprost przez rondo litewskie, a następnie utracił panowanie nad oplem insignią i uderzył w przydrożny sklep, wjeżdżając do środka przez witrynę. Choć w wyniku zderzenia samochód został uszkodzony tam poważnie, że nie nadawał się do dalszej jazdy, nikomu nic groźnego się nie stało. Kierujący był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, został on ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 punktami karnymi" - poinformowała policja.