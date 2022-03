Wypadek w cyrku pod Warszawą. Akrobaci w szpitalu

Jak poinformował portal tvnwarszawa.pl, do wypadku doszło w cyrku, który rozstawił się na terenie Pruszkowa. Akrobaci ćwiczyli przed pokazem i najprawdopodobniej popełnili błąd, co zakończyło się dla nich upadkiem z wysokości kilku metrów. Mężczyźni potrzebowali pomocy medycznej i trafili do szpitala.