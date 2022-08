Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Eksperci o wieku kierowcy i "koronnym dowodzie"

Ważne pasy bezpieczeństwa

Były policjant z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazuje na to, że jedną z kluczowych kwestii jest także to, czy kierowca rozpoczyna pracę, będąc wypoczętym. - Wskazania tachografu są ważne. Tu i teraz, jesteśmy w stanie prześledzić co robił w czasie, kiedy siedział za kierownicą, ale nie mamy informacji o tym, co robił przed drogą - wyjaśnia. Najbardziej narażeni na wypadki są kierowcy, którzy nie spali ostatnie 18-20 godzin. Kierowca, kiedy walczy z sennością, pozostaje w szczególnym napięciu - tłumaczy ekspert.