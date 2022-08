Tragedia w Chorwacji. Są pierwsze hipotezy na temat przyczyn wypadku

Trwa badanie przyczyn tragicznego wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Wiadomo, że kierowca stracił panowanie nad kierownicą, autobus zjechał z autostrady i uderzył w betonowy przepust. Lokalne media zaczęły już spekulować na temat przyczyn tragedii. - Pojawia się kilka hipotez. Między innymi taka, że kierowca zasnął - mówiła w programie "Newsroom" WP Monika Zymon-Waligórska z Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Polonez" w Splicie. Z kolei druga z hipotez mówi, że wypadek miał związek ze stanem zdrowia kierowcy, który mógł nagle źle się poczuć za kierownicą. Zymon-Waligórska zaznaczyła jednak, że obie wersje to wciąż przypuszczenia. Chorwackie służby nadal prowadzą dochodzenie w sprawie wypadku. - To było jak z horroru, to było coś strasznego. Od dawna miejscowe służby medyczne czy ratunkowe nie widziały wypadku o takiej skali - podkreśliła.

