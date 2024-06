Wypadek pod Wrocławiem. Szkolny autobus zderzył się z dwoma autami

Wypadek szkolnego autobusu. Bohaterskie nauczycielki

To już kolejny wypadek z udziałem szkolnego autobusu w ostatnich dniach. W poniedziałek, w trakcie wycieczki szkolnej z Tarnowskich Gór do Krakowa doszło do dramatycznych wydarzeń. Kierowca autokaru nagle stracił przytomność, a pojazd zjechał na przeciwległy pas. Tragedii udało się uniknąć dzięki bohaterskiej postawie nauczycielek.