Dramat w Petersburgu. Autobus spadł z mostu do rzeki

Do wypadku doszło ok. godz. 13 lokalnego czasu (ok. 12 polskiego czasu - przyp. red.) na ulicy Bolszaja Morskaja w centrum Petersburga. Jak wynika z nagrań monitoringu kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem jeszcze przed wjazdem na most. Widać jak zjeżdża na chodnik, próbuje wrócić na jezdnię taranując barierki, skręca na most i uderza w jadący z naprzeciwka samochód osobowy.