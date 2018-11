Wypadek na Mazowszu. Cztery osoby ranne, w tym dwoje małych dzieci

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek na drodze między Skórcem a Gołąbkiem (woj. mazowieckie). Kierowca stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Cztery ranne osoby zostały odwiezione do szpitala.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policja bada okoliczności wypadku. (iStock.com)

O wypadku jako pierwszy poinformował tygodniksiedlecki.com. Doszło do niego w poniedziałek między godz. 8.00 a 9.00.

- 31-letni kierowca toyoty avensis na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Zjechał do rowu i uderzył w drzewo - poinformowała Wirtualną Polskę komisarz Agnieszka Świerczewska z KMP w Siedlcach. - Przyczyną wypadku były prawdopodobnie złe warunki atmosferyczne, panujące w tym rejonie. Jest ślisko, mokro, a dodatkowo widoczność ograniczają mgły - dodała.

Jak poinformowała policjantka, cztery osoby trafiły do szpitala z obrażeniami ciała, w tym dwoje dzieci: dwu- i trzyletnie. - Wszystkie osoby były przytomne - powiedziała komisarz Świerczewska.

Na miejscu trwają oględziny. Droga nie jest zablokowana, bo większość czynności odbywa się poza jezdnią, są tylko okresowe utrudnienia w ruchu.

Źródło: tygodniksiedlecki.com, policja