Wypadek na Bielanach. Mateusz Morawiecki rozmawiał z ministrami. Michał Dworczyk zdradza szczegóły

Transkrypcja: Trzaskowski proponuje rządowi przywrócenie Gminy możliwości instalowania fotoradarów które były montowane za zgodą Inspekcji drogowej i po audycie pieniądze współdzielonej między rządem a sama Przeznaczeniem Wyłącznie na poprawę ruchu Tak czy to jest dobry pomysł czy Trzaskowski ma rację że gminą powinno być się przywrócone prawo Fotoradar Ja nie chciałbym tej kwestii rozstrzygać bo mam za małą wiedzę natomiast jedno jest pewne bo też W ostatnich dniach premierem a że należy Pochylić nad Na drodze Sytuacjami w których Tak drastyczny z Łamana Przepisy Jak tam sytuacja w Warszawie prawda która Zakończ Tragicznie I co zrobić z osobami które Powodują wypadki Z będzie Tak jak powiedziałem to nie ma Zdjęcia Jest problem na pewno o którym Trzeba Nie można akceptor O które prowadzi do śmierci Ludzi Na drodze To rzeczywiście jest O której myślę że będzie w na Omawiany Tutaj mogą za Takie pomysły jak właśnie samorządowców między innymi prezydenta To jest pana zdaniem pomysł Rozważania żeby przywrócić gminom Montowanie fotoradarów bo nawet dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze że po prostu inspekcja Nie ma ani tylu ludzi ani tyle pieniędzy żeby Fotoradar Śpiewania w ogóle uważam że warto rozmawiać W polityce i wypracowywać decyzję w drodze dialogu Natomiast w tym Sprawach Myślę że lepszym rozmówcą byłby minister O której wiceministra Na Czyli trudno pochwalić Nie być może to jest dobry pomysł Ja tego nie wykluczam tylko po prostu nie mam wiedzy bo tutaj wchodź W grę różne Wchodzą W grę między innymi uwarunkowania prawne ale Techniczne organizacyjne Całej tej Struktury związane z pomiarem Dlatego nie chcę się wypowiadać ale Zgadzam się że warto o tym kochanie miejsce No nie wiem wczoraj z nami na otranto Możemy rozmawiać a na drodze giną Kolejni ludzie Zawisza wsiada do samochodu bez prawa jazdy bo czuję się bez Może wrażenie redaktor Może samorząd Warszawski najpierw Zajmij się rozwiązaniem problemów Warszawy i Likwidacją tak Niebezpieczny Jak to w którym doszło ostatnio do Śmierci Jednego spiesz No a potem rozmawiajmy o sprawach ogóle Tutaj mam wrażenie że czasami Samorząd Warszawski wykonuje Ucieczka do Prawda to znaczy Mamy problem w Warszawie No więc nie rozmawiamy o tym problemie dlatego że to Przesłanka do tego żeby mówić o zaniechania władz Warszawy Dyskusja Japa Odprawie Ze współpracownikami premii Mówił o tym problemie i myślę Niedługo będą w tej Dodatkowe informacje aby Natomiast samorząd Warszawy chciałbym żeby zajął się Aby Warszawa Była wolna od takich niebezpiecznych miejsc Inaczej o sprawie bardziej mówiliście o tym Przedstawiciel Żeby najpierw porozmawiać z samorządowcami żeby może wypracować wspólne Nie mówię W ogóle Szczegółach tej rozmowy ale temat był poruszany i ten Pro Bardzo Premiera podkreślone Mów Bezpieczeństwo I odpowiedzialność Która Pilotami Powodują w Rozumiem że Się spodziewać szybciej Zmiany prawa nie czekając na zrealizować Rozmowa w tej sprawie na pewno B

