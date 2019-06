Wypadek na A6 pod Szczecinem. Rodzina ofiar poróżniona w sprawie zbiórki pieniędzy

Wypadek na A6 pod Szczecinem zakończył się tragedią. Nie żyje pięcioosobowa rodzina - babcia, mama i trójka dzieci - która jechała ze Stargardu do Szczecina na urodziny. Bliscy otrzymali pomoc psychologiczną. Finansowej nie wszyscy chcą.

W sieci krążą prośby o pomoc dla rodziny ofiar karambolu na A6, a także ślady po nich, bo niektóre zostały usunięte. Skontaktowaliśmy się z autorem jednej z nich - z partnerem córki i siostry zmarłych kobiet. Pan Patryk jest teraz sceptyczny wobec zbiórki, bo kiedy pytał lokalne media, w jaki sposób może uzyskać pomoc, a one o tym informowały, w komentarzach zalała go fala hejtu.

- Prawdopodobnie zbiórki, pod które się ktoś podszywa, już się pojawiły. Rodzina przekazała mi, że jest liczna i sobie poradzą. Zbiórki są bez ich zgody, nie chcą by wpłacano pieniądze - zapewniła nas Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu, z którego pochodzą ofiary wypadku na A6. Zwróciła uwagę, że to bardzo delikatna sprawa i decyzje powinni podejmować wyłącznie najbliżsi, czyli mąż i ojciec ofiar.

"Mają poczucie bezpieczeństwa"

Jak powiedziała, z rodziną widziała się w poniedziałek dwukrotnie. - Mają do mnie numery telefonów - i służbowy, i prywatny. Ja też mam do nich - stwierdziła.

- Mają zapewnienie, że na każdym etapie, też wtedy, kiedy zacznie się załatwianie spraw formalnych - bo na razie czeka ich identyfikacja, ciężkie chwile - służymy im pomocą. Co będziemy mogli, to jesteśmy gotowi zrobić. Myślę, że mają poczucie bezpieczeństwa - powiedziała.

Co więcej, przyznała, że zaangażowała się w tę sprawę osobiście - "całym czasem i sercem". - Zrobię wszystko dla tej rodziny, co będziemy mogli i co będą chcieli. Bólu nie zdejmiemy, ale pomożemy im przez to przejść, jeśli będą chcieli - mówiła.