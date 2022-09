Wypadek motocyklisty. "Przeleciał w powietrzu około 50 metrów"

"Ze wstępnych oględzin pojazdu wynika, że prawdopodobnie najechał na krawężnik wysepki przy przejściu dla pieszych. W trakcie jazdy był trzeźwy. Niestety, choć miał prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami osobowymi, to nie miał uprawnień do prowadzenia motocykla. Dalsze czynności prowadziła policja" – napisali funkcjonariusze.