Wypadek Beaty Szydło w Oświęcimiu. Zaskakująca mowa końcowa prokuratora. "Bezczelne"

- Czy przez te 3 lata od zdarzenia, a 2 lata od momentu, kiedy sprawa została przekazana do sądu, Piotr (…), usłyszał od oskarżonego chociaż raz słowo "dziękuję za to, że jestem cały i zdrowy i żyję"? Czy pokrzywdzeni Piotr (…) i Beata Szydło usłyszeli przez te 3 lata od oskarżonego chociaż raz słowo "przepraszam, zawaliłem, chciałbym cofnąć czas, żeby to się nie wydarzyło"? - pytał w mowie końcowej Rafał Babiński z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Pominięte nazwisko dotyczy funkcjonariusza BOR, który jechał z Beatą Szydło.