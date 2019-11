Wypadek Beaty Szydło w Oświęcimiu. Sąd czeka na ważną opinię biegłych

Czy ktoś ingerował w zapis jednej z kamer monitoringu wypadku z udziałem Beaty Szydło w Oświęcimiu? To mają ustalić biegli. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, sąd zlecił w tej sprawie uzupełniającą opinię i czeka na jej wyniki. To dlatego rozprawa, która miała odbyć się 14 listopada została odwołana.



- Czwartkowa rozprawa została odwołana. Sąd postanowił dopuścić do uzupełniającej opinii biegłych, która jest w trakcie procedowania. Z racji tego, że przy sporządzaniu opinii biegli korzystają z akt sprawy, akta te nie wróciły jeszcze do sądu. Kolejnego terminu jeszcze nie wyznaczono – mówi Wirtualnej Polsce Daria Pichórz z biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zdaniem prawnika, jedno z nagrań monitoringu wypadku z udziałem Beaty Szydło mogło zostać sfabrykowane. Chodzi o nagranie z monitoringu z miejsca oddalonego ok. 80-90 metrów od miejsca wypadku. Z nagrania wynikało, że kolumna rządowych pojazdów poruszała się tuż przed wypadkiem z prędkością ok. 50-60 km/h.

- Co innego okazuje się po wnikliwej analizie monitoringu, a dokładniej analizie ruchomego obrazu. Po analizie obrazu okazuje się, że samochody rządowe początkowo poruszają się, by przez kilka ujęć stać w miejscu. Po chwili znowu jednak ruszają. Taka sytuacja powtarza się kilka razy, podczas gdy wszystkie pozostałe obrazy w tym czasie są w ruchu. Ktoś mógł zrobić to celowo, by można było poinformować, że samochody Biura Ochrony Rządu poruszały się z dozwoloną prędkością – mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.