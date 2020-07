Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Sondaż late poll z 90 proc. obwodów

Po godz. 2. opublikowano sondaż late poll z 90 proc. okręgowych komisji wyborczych. Andrzej Duda zdobył w nim 51 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49 proc. Badanie uwzględnia te komisje, przed którymi pracowali ankieterzy sondażowni Ipsos. Late poll nie uwzględnia głosów Polaków, którzy głosowali za granicą. Wynik drugiego sondażu late poll zazwyczaj jest bliski temu, który podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Wówczas błąd maleje do ok. 1 p.p.

Wiadomość o konferencji zostanie podana do publicznej wiadomości ok. godzinę wcześniej. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej nie są publikowane cząstkowe wyniki. Widać na nich tylko liczbę i procent protokołów z obwodów do głosowania.