Politolog dla WP: "Wynik Andrzeja Dudy to nie jest sukces Jarosława Kaczyńskiego"

- Na tą chwilę jeszcze nic nie wiemy. Różnica jest minimalna. Jeśli popatrzymy na wyniki pierwszej tury, to one różniły się od tego, co zobaczyliśmy w wyborczy wieczór. Te wyniki trzeba traktować tylko jako wskazówkę i jako tendencję. Ta na razie jest po stronie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy - mówi WP prof. Kazimierz Kik.