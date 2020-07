Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Powtórzą wybory? Wojciech Hermeliński komentuje

Zakończyło się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że różnica między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą będzie minimalna. O swoich obawach co do ostatecznych wyników mówił sędzia Wojciech Hermeliński.

Wyniki wyborów 2020. Wojciech Hermeliński o powtórzeniu wyborów (zdjęcie ilustracyjne) (PAP)