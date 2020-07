Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Rafał Trzaskowski odrzucił zaproszenie prezydenta. Jest reakcja Andrzeja Dudy

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Rafał Trzaskowski odrzucił zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Andrzej Duda odniósł się do decyzji kandydat KO.

- Ta kampania była pełna emocji, dlatego zaprosiłem pana Rafała Trzaskowskiego aby symboliczny gest podania dłoni zobaczyli wszyscy Polacy. Rzecz polega na tym, aby rozmawiać ze sobą z szacunkiem - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że podtrzymuje zaproszenie dla Trzaskowskiego. - Stoję z wyciągniętą dłonią. Uważam, że jest to nam potrzebne, wszystkim Polakom - podkreślił.

Jednocześnie zaznaczył, że jest mu przykro, ze Rafał Trzaskowski nie zgodził się na spotkanie w Pałacu Prezydenckim. - Widoczne emocje są jeszcze silne w nim. Musi opaść ta atmosfera wyborcza - dodał.

Zobacz wideo: Wybory prezydenckie 2020. Przemówienie Kingi Dudy

- Rzecz polega na tym, żeby pomimo różnic, z szacunkiem na siebie patrzeć. Chciałbym, żeby to się zakończyło i żeby uścisnąć sobie dłoń z osobą, która ma inne poglądy, by dalej budować Polskę. Po tych wyborach przed nami 3 lata do następnych wyborów - tłumaczył Duda.

Jeden z dziennikarzy wskazał na to, że Rafał Trzaskowski odrzucił zaproszenie, bo czeka na oficjalne wyniki wyborów. - Po co mamy czekać na oficjalny wynik wyborów? Czy to coś zmieni? Wybory są zakończone, PKW liczy głosy, dlatego zaprosiłem pana Trzaskowskiego z małżonką dzisiaj, by pokazać zakończenie tego trudnego czasu. Chciałem, byśmy to zakończyli w symboliczny sposób, by pokazać, że można inaczej - dodał prezydent.

Na pytanie dziennikarza TVN24, czy ma wrażenie, że przyczynił się do podziału na polskiej scenie politycznej, Duda odparł tak: "w pana telewizji codziennie rzucano we mnie kalumnie... Ja naprawdę chciałbym normalnie żyć, a najbardziej jestem atakowany właśnie przez pana telewizji, a ja bym bardzo chciał, żeby to się zakończyło".

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego Na wieczorze wyborczym prezydent Andrzej Duda pogratulował wyniku swojemu rywalowi w wyborach prezydenckich 2020. - Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego wraz z małżonką na godzinę 23, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk zakończył tę kampanię - poinformował Duda.

Jest już reakcja kandydata KO. "Nasze wspólne spotkanie to dobry pomysł, Panie prezydencie. Dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW" - napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Sondaż exit poll od IPSOS Jak wynika z exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu, za TVN24.pl, Andrzej Duda zdobył 50,4 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 49, 6 proc. Frekwencja wyniosła 68,9 proc. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona rekordowa. W 1995 roku frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 68,23 proc.

Jak poinformowała firma IPSOS, na podstawie badania exit poll nie da się wskazać zwycięzcy wyborów. Dokładność badania to około 2 punkty procentowe dla każdego kandydata.