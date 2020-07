Wyniki wyborów 2020. Sondaż late poll opublikowany

Wyniki wyborów 2020. Sondaż exit poll od IPSOS

Wyniki wyborów 2020. Andrzej Duda komentuje

Wyniki wyborów 2020. Rafał Trzaskowski zabrał głos

Kandydat KO podkreśla, że "udało się stworzyć nadzieję". Podziękował wszystkim za zebrane głosy i spotkania. - To jest początek. To tak łatwo się nie zmieni, jeśli już się obudziliśmy. Ten walec propagandowy będzie musiał się wypalić. Jestem przekonany, że obudzimy Polskę i nikt nas nie uśpi - dodał.

- Dzisiaj jest czas na podsumowanie. Prędzej czy później dojdzie do spotkania. Szef MSZ powinien podać się do dymisji. Trzaskowski wygra te wybory za granicą, a te głosy mogą być decydujące. Na 100 proc. będziemy składać protesty wyborcze. To było jak walka Dawida z Goliatem. Ludzie z telewizji publicznej za to co robili, powinni spędzić długie lata w więzieniu - powiedział z kolei Cezary Tomczyk, szef sztabu kandydata KO.