Wyniki wyborów 2020. Sąd Najwyższy uznał za zasadne pierwsze protesty

Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwsze 12 z blisko 6 tys. protestów wyborczych. 3 z nich uznał za zasadne. Mimo to stwierdził, że nie wpłynęły one na wynik wyborów prezydenckich 2020. SN na rozpatrzenie uwag ma czas do 3 sierpnia.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. SN uznał za zasadne pierwsze protesty (East News)