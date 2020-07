Wybory 2020. Joachim Brudziński: "smoki latające przegrały wybory"

"Nawet smoki latające nas nie zmogły" - to tytuł wywiadu, którego Joachim Brudziński udzielił "Gazecie Polskiej". Europoseł i prawa ręka prezesa PiS, wyliczając nieprzychylne Andrzejowi Dudzie media i obozy polityczne, nawiązał do "Pieśni konfederatów barskich": "Choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą".

Wybory 2020. Joachim Brudziński o "sztabie medialnym Trzaskowskiego"

Wybory 2020. Joachim Brudziński o protestach wyborczych PO "błazenada i kabaret"

"Błazenadą i kabaretem" nazwał z kolei protest wyborczy komitetu Rafała Trzaskowskiego. Były już kandydat PO na prezydenta domaga się on od SN, by stwierdził nieważność wyborów, ponieważ odbyły się one w terminie niekonstytucyjnym. - Pan Trzaskowski osiągnął osobisty sukces, to nie podlega dyskusji, ale Platforma wybory przegrała. (...) Na wypadek upadku tej formacji jest już przygotowana alternatywa. Czeka w odwodzie. Nazywa się roboczo "projekt Hołownia" - przekonywał Brudziński. Polityk podkreślił, że biorąc pod uwagę pracę i środki zainwestowane w ruch byłego prezentera, nie sądzi, by jego rola miała już się skończyć.