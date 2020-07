Wyniki wyborów 2020. Najwyższa frekwencja w Klwowie w Mazowieckim. To ponad 94 proc.

Wyniki wyborów 2020. Gmina z najwyższą frekwencją

Z informacji opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że gminą z największą frekwencją podczas drugiej tury wyborów prezydenckich była gmina Klwów w województwie mazowieckim. Tam uprawnionych do głosownia było 2 786 osób. A zagłosować poszły 2 583 osoby. Tym samym frekwencja wyniosła 94,83 proc.

To wysoki wynik w porównaniu do gminy z najwyższą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich, którą był Rewal w województwie zachodniopomorskim. Tam uprawnionych do głosowania zostało 8 214 osób, a zagłosować poszło 7 008 wyborców. Dla porównania, w drugiej turze wyborów prezydenckich frekwencja w Rewalu wyniosła 85,05 proc.