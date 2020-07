Wyniki wyborów 2020. Tak głosowały województwa

Wyniki wyborów 2020. PKW przekazuje cząstkowe wyniki z niemal wszystkich obwodów wyborczych

Mimo że Rafał Trzaskowski wygrał w większości województw, wszystko wskazuje na to, że Andrzejowi Dudzie udało się zdobyć reelekcję. Prezydent zdobył poparcie w województwach, gdzie jest największa ludność. Najwięcej mieszkańców znajduje się m.in. na Śląsku, w Małopolsce, czy w województwie łódzkim. W porównaniu z poprzednimi danymi Rafał Trzaskowski "odbił" Mazowsze, jednak wynik miał tam najsłabszy ze wszystkich województw (51,31 proc.). Nie bez znaczenia jest również wysoka frekwencja podczas II tury głosowania w wyborach prezydenckich (ponad 68 proc.).

- Na godzinę 8 brakuje nam 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych zatwierdzonych przez PKW. To Katowice (są w systemie), Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin oraz Warszawa. Wtedy - zgodnie z prawem - Państwowa Komisja Wyborcza ustali wyniki wyborów prezydenckich - zaznaczył na wstępie konferencji prasowej sędzia Sylwester Marciniak. Przewodniczący PKW dodał też, że 9 protokołów zagranicznych nie zostało wprowadzonych do systemu.

- To Bruksela, Londyn oraz Manchester. Te komisje nie wiedzą, kiedy uda się je wprowadzić: czy za godzinę, dwie, trzy. My również dlatego musimy poczekać na te wyniki, ale chcę zaznaczyć: nie wpłyną one już na ostateczny wynik - dodał przewodniczący PKW.