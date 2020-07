WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 małgorzata kidawa-błońskaRafał Trzaskowski oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Wyniki wyborów 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska: nie będzie potrzeby rozliczeń po porażce - Frekwencja jest imponująca. To oznacza, że Polakom zależy, aby w kraju dokonała się zmiana i żeby ich głos był słyszany. Mam nadzieję,... Rozwiń wyniki wyborów wyniki exit poll są … Rozwiń Transkrypcja: wyniki wyborów wyniki exit poll są nie rozstrzygające Więc czeka nas bardzo intensywna nocy i pewnie bardzo intensywne kolejne dni kiedy to będą liczone wszyscy włosy w tych wyborach A jest ich bardzo dużo Wygląda na to że frekwencja jest rekordowa no i pierwsze pytanie do mojego gościa wicemarszałek Sejmu Małgorzaty kidawy-błońskiej jak pani ocenia ten frekwencję pani marszałek Zależy im żeby był słyszany i nadzieję że za dzień za 48 godzin poznamy wyniki wyborów i one pokażą że mobilizacja ludzi którym zależy na demokracji na Konstytucji była ogromna i że mamy wracać do normalności w naszym kraju wiesz że chociaż wiem że to będzie trudny czas liczenia głosów podważenia tych wyników bo każdy głos w tych wyborach będzie miał znaczenie każdy dosłownie każdy różnica bardzo bałam A załóżmy na chwilę że te wyniki jakie pokazano tutaj te exit pole się utrzymają albo będą zbliżone że Rafał Trzaskowski minimalnie przegra z Andrzejem to nadal będzie sukces platformy czy jednak porażka i potrzeba rozliczeń bo my jesteśmy w wielkim biegu a po torze demokratycznym krajem Proszę zobaczyć ile się wydarzyła przez ostatnich wyborach i parlamentarnych i w tych prezydenckich jak obudzone energię Polaków tutaj nie chodzi o to żeby się rozliczać tylko doprowadzić demokratyczne zmian w naszym kraju żeby instytucje rzeczywiście działały zgodnie z prawem żeby konstytucja była przestrzegana i obywatele czuli że państwo się nimi opiekuje i pilnuje ich Wolności a nie odbiera więc jesteśmy w barszczu po demokracji i po inną Polskę tą dobrą polskiej tego nic już nie zatrzyma