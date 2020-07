Wyniki wyborów 2020. Krzysztof Śmiszek wskazuje największy grzech kampanii

Posłowie komentowali słowa Rafała Trzaskowskiego o próbie stworzenia nowego ruchu obywatelskiego . Krzysztof Śmiszek uważa, że celem jest "próba tchnięcia nowego życia w PO". - To próba wyeliminowania mniejszych partii opozycyjnych i przejęcia poparcia. To nie zostanie w pełni zrealizowane. Taki wynik został uzyskany na zasadzie plebiscytu PiS i anty-PiS - powiedział Jan Maria Jackowski na antenie TVN24.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. "Takiego zaangażowania czynnika rządowego nie było od lat"

Śmiszek odniósł się również do zapowiedzi minister Marleny Maląg, że rząd szykuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej dotyczącej zapobieganiu przemocy wobec kobiet. - Ten rząd nie dba o prawa człowieka i wolności obywatelskie. Za nic ma równe prawa kobiet i mężczyzn - mówił.

Wyniki wyborów 2020. Krzysztof Śmiszek: nie trzeba dużo, aby wzbudzić nietolerancję

- Wystąpienie Andrzeja Dudy w Brzegu rozpoczęło obrzydliwy język. Nie trzeba dużo, aby wzbudzić nietolerancję. Najgorsze jest to, że ci, którzy biją teraz te mniejszości i wyzywają tych ludzi uważają, że robią dobrze. Wszystko dlatego, że prezydent kraju powiedział, że to jest ok. To największy grzech tej kampanii - podsumował poseł Lewicy.