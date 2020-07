Rafał Trzaskowski w Gdyni: podejmuję się utworzenia ruchu obywatelskiego

- Podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego, bo same partie nie wystarczą - zapowiedział Rafał Trzaskowski podczas piątkowego spotkania na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Wyjaśnił, że pod koniec lipca chce porozmawiać z zainteresowanymi o szczegółach nowego ruchu. - Dość kłamstw i manipulacji - mówił, dziękując za wsparcie w wyborach prezydenckich.

- Nie wiem, jak wy, ale my przyzwyczailiśmy się do tej niebywałej energii. Naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby kontynuować budowę nowej solidarności - powiedział Rafał Trzaskowski. - Musimy stworzyć potęgę, prawdziwy ruch obywatelski, który pozwoli nam wygrywać kolejne wybory - mówił i dziękował osobom zaangażowanym w jego kampanię wyborczą.

- Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by wygrać te wybory. Nie było łatwo, bo po drugiej stronie była cała machina państwa - stwierdził Trzaskowski. - Państwowa machina utrudniła nam walkę na tych samych zasadach - mówił prezydent Warszawy. - Dość kłamstw i manipulacji - wzywał.

- Następnym razem wygramy. Musimy wyciągnąć rękę do tych, którzy głosowali inaczej (...). W pewnym sensie zwyciężyliśmy, bo od lat nie było takiego przebudzenia - mówił.

Rafał Trzaskowski w Gdyni: podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego

Trzaskowski zapowiedział utworzenie ruchu społecznego. - Podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego, bo same partie nie wystarczą - mówił. Wyjaśnił, że pod koniec lipca chce porozmawiać z zainteresowanymi o szczegółach nowego ruchu.

- Jestem gotów do rozmów z każdym - deklarował. - "Nowa solidarność" to szacunek dla pracy, wszystkich, którzy są dumni z tradycji, różnorodności i nigdy nie pozwolą się dzielić - mówił w Gdyni kandydat opozycji w ostatnich wyborach.

Rafał Trzaskowski na chwilę głos oddał również żonie. - To nie jest koniec, to jest początek - powiedziała Małgorzata Trzaskowska, dziękując za wsparcie podczas kampanii i zapowiadając, że nie zamierza rezygnować ze wspierania męża w działalności politycznej.

- Zmieńmy Polskę wszyscy razem - zaapelował na koniec polityk PO, a jego wystąpienie zamknął utwór zespołu Tilt "Jeszcze będzie przepięknie", który wykorzystywał sztab kandydata PO.

Borys Budka w Gdyni: wszyscy jesteśmy po jasnej stronie mocy

- Wysokie poparcie dla Rafała Trzaskowskiego nie oznacza, że mamy nie rozmawiać z tymi, którzy głosowali za Andrzejem Dudą. Potrzebujemy "nowej solidarności" - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która zabrała głos przed Rafałem Trzaskowskim. Dulkiewicz w krótkim wystąpieniu zaapelowała o pojednanie i współpracę. - Nie wstydzimy się flagi biało-czerwonej - dodała i wezwała do odśpiewania hymnu.

Po niej głos zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który podziękował wyborcom za poparcie w wyborach. Podkreślał różnorodność Trójmiasta. - Jestem tutaj, by pochylić czoło i podziękować za to, co zrobiliście przez ostatnie dwa miesiące - mówił Budka.

- To nie jest koniec. To jest początek nowej drogi. Wspólnie dokonamy tego - dodał lider Platformy. - Musimy podawać rękę drugiej osobie, niezależnie od poglądów politycznych. Wszyscy jesteśmy po jasnej stronie mocy i zawsze powinno to nas wyróżniać - apelował Borys Budka, wspominając "energię" z początków PO. - Chcę wam obiecać nową energię, nową platformę, nową solidarność. Obiecuję to wam z kolebki "Solidarności" i kolebki Platformy Obywatelskiej - mówił.

Zanim zabrał głos Rafał Trzaskowski, tłum skandował również: "wolna Polska".

Trzaskowski dziękuje Gdyni za poparcie

Wystąpienie Rafała Trzaskowskiego to forma podziękowań mieszkańcom Gdyni za poparcie w II turze wyborów. Rafał Trzaskowski osiągnął w nadmorskim mieście jeden z najlepszych wyników w Polsce.

Poparło go 97 194 głosujących, czyli 70,06 proc. Andrzej Duda uzyskał 41 539 głosów (29,94 proc.) Frekwencja wyniosła 75,04 proc.

Szef regionu pomorskiego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann powiedział, że wizyta prezydenta Warszawy w Gdyni to także "oficjalne zakończenie kampanii wyborczej oraz okazja do sformułowania planów PO na przyszłość". Lider ugrupowania Borys Budka zapowiada duże zmiany po wakacjach.