Wyniki wyborów 2020. Andrzej Zybertowicz: Trzaskowski zdjął owczą skórę ze swojej twarzy i pokazał, że Polska jest mu obojętna

- Dla mnie małym wstrząsem było zobaczenie, że około 50 procent moich głosujących rodaków głosowało na kandydata, w którego sztabie nikt nie uznał za stosowne pojawienie się na wieczorze wyborczym z flagą. Ja myślałem, że to jest spór między dwoma wizjami Polski, między dwoma koncepcjami roli Polski w Europie - powiedział Andrzej Zybertowicz w Radiu TOK FM.

Wyniki wyborów 2020. Andrzej Zybertowicz: Trzaskowskiemu Polska jest obojętna

- To, co wydarzyło się w wieczór wyborczy, to jest pokazanie, że Rafał Trzaskowski nie mówi: "jestem częścią Polski, będę walczył z wami, z moimi wyborcami o lepszą Polskę" - powiedział Zybertowicz. Jego zdaniem kandydat KO będzie walczył "o jakąś inną rzeczywistość", w której Polska jest zapomniana. Mówił, że Trzaskowski w wieczór wyborczy "zdjął owczą skórę ze swojej twarzy i pokazał, że Polska jest mu obojętna".