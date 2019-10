1 z 4 Wyniki wyborów 2019. Najciekawsze pojedynki Wyniki wyborów 2019.

To już pewne. PiS zdobyło poparcie 43,59 proc. głosujących. To oznacza, że do Sejmu wprowadzi 235 posłów i będzie mieć samodzielną większość. Ugrupowanie to zdobyło dokładnie tyle samo mandatów, co w roku 2015. Wśród kandydatów doszło do zaciętych i ciekawych pojedynków czołowych polityków partii. Jednym z nich była walka między Jarosławem Kaczyńskim a Małgorzatą Kidawą-Błońską. Prezes PiS przegrał sromotnie z kandydatką PO na premiera. Miał niecałe 250 tys. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobyła ponad 400 tys. głosów.

