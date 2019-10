Wyniki wyborów 2019. Leszek Bubel nie będzie senatorem. Kontrowersyjny działacz prawicowy otrzymał dużo mniej głosów niż trzech jego konkurentów.

Szeryf - kandydat numer jeden do Senatu – takim hasłem zachęcał do głosowania w wyborach do Senatu Leszek Bubel. Nie pomógł również uniform szeryfa z dzikiego zachodu, z wielką gwiazdą wpiętą w klapę.