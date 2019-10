Wyniki wyborów 2019. Leszek Balcerowicz odpowiada Beacie Szydło: to szyderstwo

Beata Szydło stwierdziła, że w Senacie "powinna być wola porozumienia ze wszystkimi". Co na to Balcerowicz? - Po tym wszystkim, co PiS robi Polsce, jest... Rozwiń