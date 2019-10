Wyniki wyborów 2019. Anna Godzwon: karty wyborcze są zabezpieczone

- Urzędnicy są depozytariuszami kart - te leżą najpewniej zaplombowane w piwnicach miejskich lub gminnych urzędów - przyznała Anna Godzwon. Ekspertka w zakresie prawa wyborczego wyjaśniła także, co czeka nas po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych i co dalej z wynikami wyborów.

- To na urzędnikach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo kart wyboczych - mówiła Anna Godzwon w rozmowie z RMF. - One są zabezpieczone plombami od PKW i nikt nie może do nich podejść i je zerwać. Takie prawo ma tylko policja i prokuratura w momencie wykonywania swoich czynności - dodała.