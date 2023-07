Wyniki badań po wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie

- Kierujący autem w moczu miał 2,6 promila alkoholu. Jeden z pasażerów miał we krwi 1,3 promila, a w moczu - 1,6 promila. Drugi pasażer - 1,4 we krwi, 1,2 w moczu. Trzeci pasażer był trzeźwy - przekazał śledczy. To potwierdza wcześniejsze nieoficjalne doniesienia w tej sprawie.