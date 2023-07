Szuka go policja. Był świadkiem wypadku w Krakowie

Małopolska policja podaje, że chodzi o Patryka P. Redakcja "Faktu" dotarła do protokołu z badań na obecność alkoholu we krwi i moczu. Wynika z niego, że we krwi Patryka P. - który kierował samochodem w trakcie wypadku - wykryto 2,3 promila alkoholu. W moczu - 2,6 promila.