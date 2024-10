Wykopali tunel i uciekli z łagru. "To był spisek"

Rankiem w sobotę 26 października komisja śledcza obwodu lipieckiego poinformowała, że ​​z kolonii karnej nr 2 w Lipiecku uciekło sześciu więźniów. Natychmiast ruszyły poszukiwania, do których zaangażowano służby. Jak podają rosyjskie media, dotychczas udało się schwytać pięciu uciekinierów.

Federalna Służba więzienna poinformowała następnie, że pod obiektem odkryty został 65-metrowy tunel, w którym znaleziono rzeczy pozostawione przez zbiegów, co potwierdziło przypuszczenia, że tak więźniowie znaleźli drogę na zewnątrz.

Rosyjskie władze natychmiast postawiły zarzuty urzędnikom odpowiedzialnym za placówkę. Zdaniem śledczych, nie dopełnili oni obowiązków, co doprowadziło do ucieczki. - To zbrodniczy spisek - stwierdziła Ewa Merkaczewa, z zespołu śledczego badającego sprawę ucieczki.