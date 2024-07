Wyjazd na urlop z dziećmi w czasie roku szkolnego? Zapytaliśmy Polaków, co myślą o zakazie

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer wywołała burzę, mówiąc o wyjazdach uczniów na wakacje w trakcie roku szkolnego. - To jest szkoda dla dziecka, jeśli przez dwa tygodnie nie chodzi do szkoły - stwierdziła i dodała, że w innych krajach w takiej sytuacji "rodzica można zatrzymać na lotnisku". Co Polacy myślą o wprowadzeniu zakazu wyjazdu dzieci na wakacje w roku szkolnym?