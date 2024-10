"Wyjątkowy moment". Trzaskowski o otwarciu MSN w Warszawie

Prezydent zwrócił uwagę, że miejsce, w którym stoi budynek muzeum, przechodzi transformację. - Czas mu nie sprzyjał. Natomiast my chcemy całkowitej transformacji i nowego centrum Warszawy , którego jednym z symboli będzie właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej - wyjaśnił. - Odczarowujemy to miejsce. Bardzo się z tego cieszę, bo trzeba było czekać wiele, wiele lat, żeby centrum miasta mogło wyglądać zupełnie inaczej - powiedział.

Przyznał również, że budynek muzeum wzbudza "różne emocje". - Ja mam emocje niesłychanie pozytywne, bo mnie się ten budynek wyjątkowo podoba. Koresponduje z tym, co jest po drugiej stronie ul. Marszałkowskiej, z Domami Centrum. Prowadzi w pewnym sensie dialog również z Pałacem Kultury i Nauki . Jest miejscem wyjątkowym i nowoczesnym - ocenił. - Właśnie o to nam chodzi, żeby można było z nim dyskutować, bo to będzie miejsce dyskusji. (...) To będzie miejsce otwarte - podkreślił Trzaskowski.

Głos zabrała również dyrektorka MSN Joanna Mytkowska. - Długo czekaliśmy, ale wreszcie jest i możemy was zaprosić do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - powiedziała ze sceny. - To jest muzeum o was i dla was. To jest muzeum, które nie tylko celebruje sztukę współczesną, ale celebruje tę wielką zmianę, która się w mieście dokonuje. Warszawa zmienia się w niezwykle atrakcyjną, wspaniałą, przyjazną metropolię. Metropolię pełną różnych marzeń, wizji - podkreśliła.