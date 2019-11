"Wyjątkowo podła wypowiedź". Roman Giertych odpowiada Adamowi Bielanowi

"Wstyd" - pisze Roman Giertych do europosła PiS Adam Bielana. To reakcja na słowa polityka, które padły w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Poszło o inicjatywę budowy łuku triumfalnego na cześć Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Roman Giertych odpowiedział Adamowi Bielanowi w mediach społecznościowych (Forum, Fot: Andrzej Hulimka)

Adam Bielan w programie "Tłit" był zdumiony komentarzem Romana Giertycha ws. pomysłu budowy pomnika. "Komitet Honorowy Łuku Triumfalnego 1920: Pietrzak, Król, Piotrowicz. Będą wspólnie walczyć o to, aby uczcić walkę z komunizmem" - pisał w niedzielę mecenas.

- Prace nad budową tego pomnika różne organizacje toczą od wielu lat. Dziwi mnie dyskusja wokół jego sensowności - mówił europoseł PiS w rozmowie z WP. Odnosząc się bezpośrednio do komentarza Giertycha, stwierdził że "nie rozumie tego wpisu".

Spór o pomnik Bitwy Warszawskiej 1920. Bielan zdumiony słowami Giertycha

- Przecież to nie jest pomnik ku czci takiej czy innej partii, tylko ludzi, którzy doprowadzili do tego zwycięstwa (...). Nie rozumiem, dlaczego nie mielibyśmy się tym chwalić. Doprowadziliśmy debatę w Polsce to absurdalnej sytuacji, że cokolwiek zaproponuje Zjednoczona Prawica, to duża część opozycji powie: nie - przekonywał Bielan.

Co na to Roman Giertych? Zareagował błyskawicznie. "W dzisiejszej rozmowie z wp.pl zasugerował Pan, że mój wpis jest świadectwem postaw tych ludzi, którzy sympatyzują z Komunistyczną Partią Polski. Chcę Panu powiedzieć, że Pana wypowiedź jest wyjątkowo podła" - napisał opublikowanym na Facebooku w liście do Bielana.

"Jestem wnukiem ochotnika z roku 1920, który po przejściu szlaku bojowego osłaniającego wycofywanie się wojsk polskich ze wschodu został ranny 15 sierpnia 1920 r. w szturmie na pozycje sowieckie pod Warszawą. Uważam, że uczczenie tych żołnierzy, którzy zasłonili Polskę i Europę przed 'dobrodziejstwami', które szykował nam komunizm, już dawno powinno się dokonać. Uważam jednak, że czczenie walki z komunizmem nie może odbywać się kontekście promowania do najważniejszego polskiego organu konstytucyjnego osoby, która aktywnie wspierała komunizm" - wskazał Giertych.

"Za postawę Stanisława Piotrowicza, czyli aktywne wspieranie przez Polaka partii komunistycznej i wysługiwanie się komunistom poprzez prześladowanie patriotów, bohaterowie z 1920 r. postawiliby takiego człowieka pod ścianą. A tymczasem PiS wysyła taką postać do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie przez 9 lat będzie on określał fundamenty prawa RP" - twierdzi mecenas.

"To jest naplucie w twarz tym, którzy bronili Polskę w 1920. To jest naplucie w twarz majestatowi Rzeczypospolitej. Straciliście moralne prawo do powoływania się na zwycięstwo z 1920 roku, a tych którzy wam to wypominają - lżycie. Wstyd" - podsumował Giertych.

Łuk triumfalny nad Wisłą

Przypomnijmy, pomysł budowy "łuku triumfalnego" na cześć zwycięstwa nad Armią Czerwoną były zgłaszane kilkakrotnie, m.in. przez Jana Żylińskiego, arystokratę i milionera mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Według jednej z koncepcji, łuk miałby spiąć brzegi Wisły. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", najbliżej realizacji jest pomnik przy warszawskim Placu na Rozdrożu. Nie wiadomo jednak, jaką przybierze formę.