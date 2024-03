Wyjątkowe odkrycie pod Opatowem. Złoty skarb przeleżał wieki pod ziemią

Złota moneta celtycka znaleziona w okolicach Opatowa. Grupa poszukiwaczy ze Stowarzyszenia Wspólne Dziedzictwo w trakcie prac z wykrywaczem metali natrafiła na ciekawe znalezisko. W ręce odkrywców wpadła celtycka moneta z I wieku przed Chrystusem na terenie gminy Wojciechowice (woj. świętokrzyskie). Skarb przekazał do sandomierskiej delegatury WUOZ Kamil Bilski ze Stowarzyszenia Wspólne Dziedzictwo z Opatowa. Znaleziona moneta ma średnicę 16,5 mm, grubość 2 mm, a waży 6,29 g. Jest wzorowana na greckich staterach muszlowych. Według historii, Celtowie dotarli na ziemie polskie, gdzie osiedlili się początkowo w okolicach Krakowa. Monety, zwłaszcza złote, były także sposobem gromadzenia i przechowywania majątku, ich posiadanie było świadectwem prestiżu i pozycji społecznej, a także służyły w transakcjach handlowych, np. przy płaceniu danin. Nie jest to pierwsza moneta celtycka znaleziona w okolicach Opatowa. Kilka lat temu podobny skarb, ale wykonany już ze stopu zawierającego w większości srebro znaleziono w centrum miasta. Zainteresowanie Celtów okolicami Opatowa wynikało zapewne nie tylko z tego, że tędy prowadziły szlaki komunikacyjne łączące okolice Krakowa z Kujawami, ale było także związane głównie z możliwościami dostępu do znajdujących się na obrzeżach Gór Świętokrzyskich złóż rud żelaza.