Wyjątkowa trawa w Australii. Powierzchnia większa niż Manhattan

Naukowcy z University of Western Australia przypadkowo odkryli coś niezwykłego. Postanowili przyjrzeć się bliżej pewnej trawie, tworzącej dużą podwodną łąkę w Australii w Shark Bay, około 800 km na północ od Perth. Jej powierzchnia wynosi około 200 km². Celem badania była różnorodność genetyczna tego gatunku. To, co odkryli, zaskoczyło wszystkich.