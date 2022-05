Sensacyjne odkrycie w Boliwii. Zapomniane miasta ukryte w dżungli

Dokonane odkrycie całkowicie zmieniło sposób spostrzegania rdzennych mieszkańców Boliwii. Do tej pory przychylano się do tezy, że obszar ten był słabo zaludniony, a osadnicy nie mieli możliwości trudnić się rolnictwem ze względu na słabą jakość gleby i trudne warunki klimatyczne. Badania jednak pokazują, że starożytnym ludziom Amazonii udało się dostosować trudne do okiełznania gleby tropikalne, przekształcając je w pola uprawne, a tym samym tworząc przyjazne warunki do powstawania wieloletnich osad.