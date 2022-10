Wydalenie ambasadora Rosji? Mocne oskarżenia

Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się wydalenia ambasadora Rosji w Polsce. Paweł Kowal i Bartłomiej Sienkiewicz argumentują to kolejnymi atakami Kremla, szczególnie tymi wymierzonymi w ukraińskich cywilów. Sam Kowal nazwał Siergieja Andriejewa "rozbójnikiem". Jak wskazywał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, polski rząd "dawno powinien się z nim pożegnać". - Ten ambasador jest nieprofesjonalny. Nie wnosi niczego do relacji polsko-rosyjskich. Jest prowokatorem, bo jak ma okazje, to robi swego rodzaju prowokacje polityczne. Dlaczego go utrzymują? Nie mam zielonego pojęcia - tłumaczył Kowal.